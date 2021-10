Ettevaatust, talveuneks valmistuvad siilid võivad kogemata õnnetusse sattuda

Septembrikuu viimasel päeval jõudis Siilipusa hoole alla trimmeriõnnetusse sattunud siiliemand. Veidi üle 1300g kaalunud siili pesaks oli vaevu aimatav kuluhunnik ühel hooldamata krundil. Õnnetuse tulemus on pikk lõikehaav terve vasaku külje ulatuses, täpselt okaste ja karvase kõhualuse piiril. Kuna haav oli värske, väga pikk ja punnitas tugevasti irvakile, siis ainuke võimalus oli vähemalt esialgu haav kokku õmmelda ning paigaldada haava loputamiseks dreen.

Väliselt tundus kõik korras ka peale dreeni eemaldamist, kuid väikese kahtluse tekitasid paar kohta haava ääres, mis õmblusele vaatamata paokile hoidsid. Kontrollimisel selgus, et haav tegelikult kokku kasvama ei olnud hakanud. "Müstilised siilid, haavade õmblemine neil ei toimi. Kui tavaliselt jõuavad nad meile koledate ja roiskinud haavadega, siis seekordse värske haava korral lootsime teistsugust tulemust. Pole midagi teha... kasvatame taas kokku ühte hiigelsuurt avatud haava- puhastame kaks korda päevas, salvitame, toetame paranemist ravimitega ja hoiame kõvasti kõvasti pöialt," kirjeldab hoiukodu.

Potsu omalt poolt aitab kaasa ülima kannatlikkusega. See oli õnnetu juhus ning trimmeriga tööd teinud inimene oli ka ise juhtunu üle ääretult kurb. Omalt poolt otsis ta koheselt siilile abi ning on taganud talle kogu vaja mineva rahalise toetuse. See talveuni jääb Potsul vahele, tal on tõsine ülesanne end kokku kasvatada ja treenida kevadeks taas korralikult kerra tõmbamist.

Siilipusa paneb inimestele südamele: sügisesed külmad on käes ja siilid valmistuvad talvitumiseks. Esialgu teevad nad kolme-nelja päevaseid pisikesi uinakuid ning käivad vahepeal veel süüa otsimas. Miinuskraadide lähenedes jäävad nad talveunne. Arvestage, et meie lähedal, kõige ootamatutes kohtades võivad olla need okkalised sõbrakesed.