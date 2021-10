Julmusevaba moesõu toob lavalaudadele loomasõbralikud kollektsioonid

Julmusevabal moesõul astuvad oma kollektsioonidega üles The Korsars, Mia&Leela ning KiRiVOO, kes kõik on liitunud ka karusnahavaba programmiga “Fur Free Retailer”. Lisaks on kampa tulnud Eesti Kunstiakadeemia tudengid, kellega Loomus viis 2020. aastal läbi ühisprojekti “Hea Eesti Asi”.

Kõik julmusevaba moesõu kollektsioonid on valmistatud ainult loomasõbralikest materjalidest. See tähendab, et ükski kasutatud tekstiil ei ole loomset päritolu. Moesõu märksõnad on loomasõbralik, jätkusuutlik ja eetiline mood ning nendest märksõnadest on oma kollektsioone luues lähtunud ka disainerid.

Loomuse juhatuse liikme ja moesõu korraldaja Sirli Spelmani sõnul on nad õhtuse ürituse eel väga elevil, sest Loomus on taolisest üritusest unistanud juba aastaid. “Soovime kutsuda nii tarbijaid kui ka moeloojaid üles valima loomasõbralikku moodi. Ükski loom ei pea kannatama

sellepärast, et inimene soovib olla ilus või moodne. Kaunis saab olla ka loomasõbralikult!” rääkis ta.

Julmusevaba moesõu toimub kell 18.00 Kultuurikatlas. Külastajad peavad üritusel osalemiseks esitama COVID-19-ga seotud vajaliku tõendi (kehtiva vaktsineerimispass, COVID-19 läbipõdemise tõendi või negatiivne PCR-testi tulemuse). Lisainfot ürituse kohta leiab Facebookist.