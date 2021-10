Vägivald ei ole looma ja omaniku vaheline asi: surnuks pekstud kassid oleksid sekkumise korral abi leidnud

"Vägivallal ei ole õigustust ja seda ei saa asetada skaalale rohkem-vähem, vägivald on vägivald. Kahtlus on ilmselge märk, et sellele tuleks tähelepanu pöörata. Parem on üle reageerida, kui jätta reageerimata. Kindluse mõttes, järgmist korda ootama jäädes, võib see loomale saatuslikuks saada. Loom, kes on kogenud vägivalda elab pidevas hirmus, stressis ja halvemal juhul valudes. See ei saa jääda loomaomaniku ja looma vaheliseks asjaks. See on ühiskondlik probleem, mille esimeseks lahendavaks sammuks on märkamine ning seejärel tegutsemine," tõdes ELSi otseabistamisejuht Elis Järvsoo.