Kaks aastat kannatusi: hirvepull pääses lõpuks kaela ümber takerdunud autorehvist

Nelja ja poole aastane hirvepull püüti kinni Pine Junctionis. See oli juba neljas kord, kui metsavahid üritasid teda tabada ning viimaks saadi loom kätte. Oma osa mängis tabamisel seekord innaaeg.

Tema ja teised päästjad rõõmustasid, et hirve kael oli pärast kaheaastast hõõrdumist üsna heas seisus: vaid tagasihoidlik karvakaotus ja tilluke haav. Päästjate sõnul on nad aastate jooksul näinud teisigi hätta sattunud ulukeid, kes on kinni jäänud võrkkiike, pesunööridesse või elektrijuhtmetesse.