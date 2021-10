Laululahing või susisemine: kuidas kehtestavad linnud end liigikaaslaste peal?

Siinkohal võibki osutuda vajalikuks kasutada teadlaste väljamõeldud katseid, mis aitavad jälgitud käitumist mõtestada. Näiteks hirmutatakse pesitsevat rasvatihast raudkulli topisega, eksponeerides röövlindu lühikest aega pesa lähedal, ning pärast topise eemaldamist jälgitakse pesa, et teada saada, kui kaua aega kulub, kuni uuritav lind pesale naaseb. Seejuures tuleb taas eeldada, et mida pikem on see ajavahemik, seda kartlikum või ettevaatlikum on katsealune.

Aga ka siin on omad kitsaskohad: kuidas määratleda, mis hetkest alates on lind „kauem kui julge" pesalt eemal olnud? Käitumisökoloogi töös juhtub sageli, et näiline vastus küsimusele tekitab hoopis uusi küsimusi. Mida rohkem loomade iseloomu uuritakse, mida rohkem katseid tehakse, seda lähemale jõutakse ka vastustele. Kui sarnase küsimusepüstitusega uuritakse paljusid liike, on kergem välja töötada üldisi teooriaid, mis seletaksid, miks ja mis tingimustel eksisteerivad koos erisuguste iseloomudega isendid. Asjaolu, et loomad teevad valikuid vastavalt oma loomusele ja et tehtud valikud võivad kaasa tuua erinevaid tagajärgi seoses isendi edukusega paariliste leidmisel ja järglaste üleskasvatamisel, näitab, et see osa käitumisest allub evolutsioonile: mingil põhjusel on kasulik, et populatsioonis oleks erineva iseloomuga loomi.