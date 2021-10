Mitte ainult rottide pärusmaa: maailmast on leitud ka oravakuningaid

Mõne päeva eest kirjutasime Eestist leitud väga haruldaseks hinnatud elusast rotikuningast, kes tuli hukata, kuna teist lahendust loomade lahti harutamiseks pole ja seetõttu puudus neil elulootus. Sama sündroomi on ette tulnud ka oravatel.

Oravabeebid veedavad vastsündinutena aega koos pesas kasvades. Pesa ehitamiseks kasutatud materjal võib aga takerduda nende sabadesse ja kogemata need ühendada. Kuna karv muutub ajaga üksnes takusemaks, jäävad sabad üksteisesse kinni ning moodustub oravakuningas.

Loomapoegadel on igal ühel oma idee, millises suunas liikuda, ja selle realiseerimine muudab olukorra üha hullemaks. Liikumine ja omapäi toidu otsimine muutub võimatuks. Kui niisugune pundar satub kiskjate vaatevälja, on see eriti lihtne saak.