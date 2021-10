Parvlevad kuldnokad! Miks nad seda teevad?

Õhtutaevas keerlev kuldnokaparv naelutab pilgu taevasse – see parv on kui suur elusorganism, mis samaaegselt püsib ühes kohas ja muudab pidevalt kuju. Inglisekeeles on parvlemise kohta kasutusel eritermin murmuration, mis tuleneb lindude tiivalöökide plaginast-sahinast. Eestis selliseid parvi siiski kuigi sageli ei näe, pigem kohtab meil suuri kuldnokaparvi, kes liiguvad punktist A punkti B, kuid kuldnoka talvitamisaladel Kesk-Euroopas ja Ühendkuningriigis võib sageli näha korraga lendlemas sadu tuhandeid, harva ka miljoneid linde. Parvlemine ei ole aga omane ainult lindudele, seda teevad ka paljud kalad, putukad ja imetajad.

Kuid miks linnud parve kogunevad ja kuidas suudavad nad parves lennata teineteisega kokku põrkamata? Viimast on teadlased uurinud üsna põhjalikult - jälginud parvi, arvutanud, simuleerinud ja mudeldanud lindude liikumist - ja saanud teada, et parves tuleb linnul silm peal hoida kuuel-seitsmel vahetult enda kõrval lendaval kaaslasel ja reageerima just nende käitumisele, mitte jälgima kogu parve liikumist.

Kuldnokkade parvlemisele on välja pakutud mitmeid selgitusi, näiteks turvalisust ehk nn lahustumisefekti - ühe linnu tõenäosus ellu jääda on seda suurem mida suurem on parv ehk mida rohkem, seda turvalisem. Lisaks on suurest parvest kiskjal (reeglina röövlinnul) raskem sihtmärk välja valida ja sellele keskenduda, sest pidev parve suuna ja kuju muutumine lööb kiskjal piltlikult öeldes silme eest kirjuks. Kuid on ka arvatud, et parvlemine aitab säästa energiat, sest sageli laskuvad pärast parvlemist kuldnokad ööbima kas roostikku, puulatvadesse, ehitistele või mujale, kus suur hulk linde loovad endale soodsa mikrokliima ja vähendavad nii öist energiakulu.