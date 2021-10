Kes tegelikult keda valvab? Vargad ründavad ka lemmikloomi

Miks on tähtis kaitsta kodu ka siis, kui maja valvab koer? Kuidas võib see päästa looma ning takistada varast?

Pirital oli olukord, kus inimene tahtis liituda valvesüsteemiga seetõttu, et kaitsta enda looma. "Tema tuttaval olid koerad hoovis maja valvamas ning vargad söötsid koertele nii palju unerohtu, et see hakkas nende tervisele," selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Juhtumeid, kus koer on sissemurdmise käigus uinutatud, leidub üle Euroopa. Iirimaal Limericki maakonnas avastas omanik koju tulles uimase koera maas lebamas. Loomaarsti juurde pöördudes selgus, et koerale oli söödetud sisse uinutit. Sel korral läks õnneks, sest uinuti kogus koera tervisele ei hakanud. Paraku on ka nukramaid näiteid - Saksamaal pidi loomaomanik enda 2-aastase bullterjeri magama panema, sest murdvargad söötsid koerale surmava koguse uimasteid.

Silt valvavast koerast andis nende juhtumite puhul varastele pigem signaali, et nemad ainsana kodu valvavadki. Tagantjärele looma päästa ei saa, kuid turvalisuse tagamiseks on võimalus paigaldada enda koju valvesüsteem, mis kaitseb ühtaegu nii sinu elamut kui koduloomasid.

Kuidas kodust lahkudes meelerahu säilitada?

Oma kodu ja koduloomade kaitseks on palju võimalusi. Vajalikud lahendused sõltuvad erinevatest teguritest - kodu plaanist, suurusest ja muust. Liikumisandureid on erinevaid - nii lemmikloomata peredele kui ka lemmikloomaga kodudesse. Viimase puhul on seatud paika kindel kaalunumber, mille peale andurid undama hakkavad.

"Kass või väiksem koer andurit häiresse ei aja. Kui on mitu looma, kes armastavad kapi otsa ronida, siis on võimalik näiteks kapiga ruumis paigaldada ustele magnetandurid," märkis Pärjala. Kui oled otsustanud liituda Koduvalvega, aitavad spetsialistid sul välja valida seadmed, mis sobivad just sinu kodule.