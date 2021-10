Parasiitidest puretud, pimedad ja südamerikkega: varjupaikade hoole alla sattus järjekordne kutsikavabriku toodang

Mõned kuud tagasi jagas Varjupaikade MTÜ õõvastavat lugu 27-st dobermanni-laadsest koerast, kes päästeti kohutavatest tingimustest. Paraku satuvad loomakaitsjad sageli selliste kutsikavabrikute peale ning taaskord on MTÜ hoole all paljundaja käest päästetud koerad. Sel korral on tegemist kollilaadsete koertega ning neid on 25. Kõik koerad olid hooldamata ja väga halva tervise juures. Neil olid nii sise- kui välisparasiidid ning nende kehad olid kaetud kaklushaavadega. Paljud neist on pimedad või osaliselt pimedad, mitmetel on eluohtlik südameklapi rike.