Agressiivsete koerte rünnakud on Eestis igapäevased: kas aitaks tõugude keelustamine, kohustuslik koolitus või riiklik koeramaks?

Loomade kiirabisse satuvad tihti koerad ja kassid, keda on rünnanud omaniku poolt ohjamatu koer. Hiljuti kirjutasime Nõmmel elavast akiitast, kellest eaka perenaise jõud sugugi üle ei käi ning kes pidevalt teisi koeri pureb. Eestis ei ole arutatud raskemini alluvate koeratõugude keelustamist, nagu seda on tehtud mõnes teises Euroopa riigis. Spetsialistid leiavad, et käitumisprobleemides pole süüdi koer, vaid omanik, mistõttu tõhusaim oleks seadusega kehtestada nii-öelda koolikohustus, nagu seda parasjagu on sätestamas näiteks Hispaania