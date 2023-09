Kas mõned tõud tuleks keelata? Agressiivsete koerte rünnakud on Eestis igapäevased

Eestis ei ole arutatud raskemini alluvate koeratõugude keelustamist, nagu seda on tehtud mõnes teises Euroopa riigis. Spetsialistid leiavad, et käitumisprobleemides pole süüdi koer, vaid omanik, mistõttu tõhusaim oleks seadusega kehtestada nii-öelda koolikohustus, nagu seda parasjagu on sätestamas näiteks Hispaania .

"Tõugude keelamine ei ole Eestis otseselt kunagi teemaks olnud. Mujal Euroopas on seda praktiseeritud, aga ma pole kindel, et tegelik probleem on koera tõus. Igas tõus võib olla agressiivsemaid ja rahulikumaid isendeid," ütleb Loomade Kiirabi juht Valdeko Paavel. "Tõepoolest on meil palju kogemusi selliste kokkupõrgetega, kus inimesed, koerad või kassid saavad teistelt koertelt hammustada ja sellega ka väga tõsiseid traumasid."