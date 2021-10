TRÖÖSTITU VIDEO | Vaata, millistes tingimustes elavad kutsikavabriku loomad tegelikult

"Täna otsustasime, et näitame seda teemat kogu hiilguses ja põhjusel, et seeläbi ehk õnnestub edaspidi ära hoida nii mõnigi samasse kategooriasse kulmineeruv probleem," kirjutab ühendus sotsiaalmeedias., lisades, et PTA poole pöörduti juba pikka aega tagasi, kuid tulemusteta. "Vahel juhtub imesid ja imed hakkasid juhtuma meie jaoks siis, kui Põllumajandus- ja Toiduametisse tuli tööle tõeline loomasõbrast vastutustundlik ametnik Tiina Kukk, kellele see ametikoht polnud pelgalt ajaveetmisvõimalus.

Tänu vastutustundlikule ametnikule lõppes koerte jaoks viimaks põrgu ja nende elu on nüüdseks muutunud, juunikuus Raplamaalt päästetud koerad on saanud nii arstiabi kui peavarju. Liit meenutab ametnikele, et reageerida tuleks esimesele avaldusele, mitte lasta olukorral üle pea kasvada, ka siis, kui omanikul jätkub söakust väita, et kõik on korras.