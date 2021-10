Päästjad tõttasid appi koerale ja tihasele

Kell 15.40 said päästjad teate, et Räpina vallas Meeksi külas on koer hätta jäänud. Suurt kasvu koer oli jäänud tagumiste jalgadega muda sisse kinni ja enam välja ei pääsenud. Päästjad tõmbasid koera välja. Loomaga oli kõik korras ja näilisi vigastusi tal ei olnud.