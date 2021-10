Õudustepüha tulekul: kuidas kassi Halloweeni ajal mitte ära hirmutada?

3.Kassikindlad dekoratsioonid Mäletate neid jõulupühi, kui pidite kuuseehteid maast korjama ja okkaid kokku pühkima? Midagi sarnast võib juhtuda ka Halloweeni ajal. Veenduga, et kaunistused, mille pühadeks välja panete, oleksid kassikindlad ja ohutud. Kiisudel on eriline tung lammutamise vastu.

4.Maiustused vaateväljast eemale

Te võite ju olla need potentsiaalsete kummitajate jaoks valmis pannud, aga kindlasti pakuvad need huvi ka kassile. Nagu enamik lemmikloomaomanikke teab, on šokolaad karvastele sõpradele ohtlik. Veenduge, et kassil poleks maiustustele ligipääsu.