Maailma kurioosseim kohtuprotsess: topeltmõrtsukas peab end kassiks ja esineb kohtus vaid näugudes

Tõenäoliselt on tegu maailma ajaloo kõige sürrealistlikuma kohtuprotsessiga. Kohtupingis seisab 40-aastane mees, keda süüdistatakse oma ema ja tädi tapmises 2019. aastal ning nende surnukehade matmises. Kaitsja väidab, et Gil Pereg on süüdimatu, kuna peab end kassiks.