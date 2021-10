ILSE BLOGI | Kiri kodukandist: püksikud läksid üksilduse pärast katki!

Ilse on meil teatavasti pandeemia ajal võetud koer, kes tänu kodukontorite järsule populaarsuse tõusule pole peaaegu üldse üksi kodus olema pidanud. Juba mõnda aega tagasi hoiatas mind loomaarst, et harjutama tuleb hakata, muidu ta ei lepigi, aga see distsiplineerimine muudkui lükkus ja lükkus edasi - olin temaga ikka kodus, suure osa ajast tütar ka distantsõppel, või siis käis ta meiega igal pool kaasas. Taks on teatavasti hea portatiivne tõug.

Nüüd jõudis kätte reaalsus: mina olen Madridis ning mehel ja tütrel pole 24/7 aega käpakest hoida. Lisaks tabas Ilset teist korda elus innaaeg, mille tagajärjel teatavasti määrdub kõik, kuhu ta end sätib. Selle olukorra, tõsi küll, oleme püüdnud lahendada igale poole laotatavate rätikutega, sest enese järelt kasimist ta (veel?) ei valda.

Esimesena läksid püksid. No need, mida koertele innaajaks jalga sobitatakse, aga mille ära tirimine ja hilisem puruks närimine taksile siiski üle jõu ei käi. Omaette oleku esimesel päeval oli ta nendega ühele poole suutnud saada. Lisaks tundub tal üldse olevat fetiš seoses riideesemetega. Frustratsiooni või kättemaksu märgiks tirib ta neid alla nii nagist kui pesukuivatusrestilt. Katki ei näri, lihtsalt näitab, mida ta arvab nende rõivaste omanikest, kes ta üksi jätavad.

Nõnda jättis mees ta vahepeal puuri, millega Ilse harjunud on ja mis ei tohiks õudu tekitada, ning käis kolm korda päevas temaga jalutamas. Suurema usalduse tekkides on ta siiski saanud enamuse ajast lahtiselt olla, mis küll kulmineerus pissiloiguga magamistoa voodis, aga sellest alates on asjad ülesmäge läinud ja taks iseseisvama eluga tasapisi harjuma hakanud.