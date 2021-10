FOTOD JA VIDEO | Sabatu, ratastel, kahesooline – ja ikka õnnelik! Happy tuli kutsikana nii steriliseerida kui kastreerida

MTÜ perenaise Irmeli Grönbergi juurde sattus Happy juba paarikuise kutsikana. „Selgrootrauma põhjustas ilmselt löök selga ja saba tundus olevat maha raiutud," kirjeldab Irmeli, kes loomaga otsemaid kliinikusse läks. Seal selgus, et kutsikas on lisaks muudele hädadele veel ka kahesooline.„Tehti ultraheli ja kõigile üllatuseks selgus, et tal munanditele lisaks olid täiesti välja arenenud munasarjad ja emakas. Nii et pisikesel kratil oli 3 oppi korraga. Sabajupp tehti korda, munandid eemaldati, samuti emakas koos munasarjadega lõigati välja, et ei tekikis hiljem komplikatsioone," meenutab Irmeli. Tavaliselt nii varases eas koertele sedasorti operatsioone ei tehta, ent Happy oli erand.