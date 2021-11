Käbikuningas korraldas öösel Mustamäel mürgli, sekkuma pidid päästjad

Laupäeva öösel kell 02.23 teatati päästjatele, et nende abi vajatakse Mustamäe linnaosas Ehitajate teel asuvas elumajas, kuna ühe neljanda korteri elanik kuulis seina seest kolistamist ja piiksumist. Kohale saabunud päästemeeskond tuvastas, et päkapikud need veel polnud ning öise mürgli peategelaseks oli väike käbikuningas, kes talvevarude kogumise missioonil oli aknapleki ja karkassi vahele kinni jäänud.