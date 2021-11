Vanus on vaid number: võta varjupaigast seeniorkoer

Nad on erilised koerad, sest elusaatus on toonud nad varjupaika. Mis põhjusel? Tihti me seda teada ei saagi. Nad on koerad, kellel on kogemus - elukogemus. Mõnel on see parem, mõnel mitte nii hea. Nad on koerad, kes kõik on erinevad. Nad on isiksused. Nad on koerad, kelle pilgu ees oled Sa justkui alasti, sest need silmad vaatavad Sinu hinge põhja ja mitte midagi ei jää saladuseks. Nad on koerad, kelle hing on noor, samas oskavad nad olla väärikad. Nad on superkangelased, sest nad on suutnud üle elada kodu kaotuse. Nad on koerad, kes väärivad uut kodu!