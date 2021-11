Kaalume ja püüame neid tonnide kaupa, kuid elusolendiks ei pea? Lõhed võivad põdeda isegi depressiooni

Looduses algab Atlandi lõhe elu jões. Hiljem alustavad nad oma esimest rännet soolase veega toitumispaikade suunas. Pärast seda, kui nad on veetnud kuni kolm aastat merel, liiguvad nad tagasi jõgedesse, kust nad tulid, toetudes sealjuures maa magnetväljadele ja oma lõhnatajule. See teekond võib olla kuni 4000 kilomeetrit pikk ja kui nad ellu jäävad, võtavad nad selle oma elu jooksul ette rohkem kui korra.

Lõhefarmides on nende elu üsnagi erinev. Nad saavad alguse marjadena magevee haudejaamas. Kui nad on välja haudutud, veedavad nad esimese eluaasta magevee akvaariumis. Kui nad on piisavalt suured, viiakse nad üle merevee puuri, kuhu nad jäävad kuni kaheks aastaks. Looduses ja loomulikes elutingimustes rändaksid nad sellel ajal tuhandeid kilomeetreid. Lõhefarmis ei saa nad aga pea üldse liikuda.

Vesiviljelustööstus räägib tonnidest ja jätab kõrvale fakti, et lõhed on oma isiksustega tundlikud loomad. Teaduslikult on jõutud üksmeelele, et kalad tunnevad kannatusi ja valu ning uuringud näitavad, et neil on olemas valuretseptorid, mis sarnanevad imetajate omadele. Mettami, Oultoni, McCrohani ja Sneddoni 2011. aastal tehtud uuring näitas, et kui vikerlõhe tundis valu, siis valuvaigistite kasutamine muutis tema käitumist. Edasised uuringud näitasid, et kalad suudavad õppida eelmistest kogemustest ning väldivad piirkondi, kus nad on kogenud ebameeldivaid aistinguid. Ometi suudavad nad olla ka paindlikud - otsustada ikkagi mõnda eelnevalt välditud kohta minna, kui on lootust sealt toitu või kaaslasi leida.