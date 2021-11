Hingedepäev Mustamäe moodi: joodikud peksid koeral peaaegu hinge seest

Õnneks saabus kiiresti kohale politseipatrull – tõenäoliselt see looma elu päästiski. Patrull toimetas koera ka kliinikusse, kui oli saanud kinnituse, et raviarved tasub Loomapäästegrupp. "Luud katki polnud, aga pihta koerake sai. Aneemia ja ühest silmast pime ka, aga pole teada, kas põhjuseks peks või vanus, vajab veel uurimist. Püsti ei taha hästi seista – nagu kannaks mingi aeg, aga siis vajub ära. Jalutamisest on veel vara rääkida," ütles Valner, kes on südamest tänulik abivalmis politseinikele: "Politseiga on meil juba aastaid hea koostöö ja kõik loomad oleme vastu võtnud, keda nad pakuvad. Eks see jätkub ka tulevikus nii. Kõik patrullid on ka väga mõistvad, professionaalsed ja loomasõbralikud olnud. See teeb head meelt, et suhtumine on muutunud ja kohe kõvasti."