VIDEO | "Teda loobiti nagu jahukotti!" Mustamäel asotsiaalide poolt poolsurnuks pekstud koer õpib uuesti jalutama ja lubati kodusele ravile

Tema sõnul anti koerale veel pool päeva taastumiseks ja pärastlõunal selgus, et loom pole enam nii apaatne ning temaga õnnestus isegi jalutada. "Tõsi, õigest liikumisest on asi ikka väga-väga kaugel - vahepeal hakkab nagu kukkuma, siis kisub tagaotsa ette ja tuleb nagu kutsikas," kirjeldas ta.

Koerale oli paigaldatud kiip, kuid jäetud registrisse kandmata. Tegemist on varjupaigast võetud koeraga, kelle puhul pole teada, kas teda peksnud paar on tegelikult looma omanik või olid nad koera hoopis varastanud.

Pärast uudise avalikuks tulemist pöördusid Valneri poole erinevad inimesed, kes juhtunuga kursis olid, seal hulgas ka sündmuse pealtnägija, kes politsei kutsus. "Olin pidevas vestluses politseiga, nutsin ja kirjeldasin, kuidas, kuhu ja mis liikumine toimub. See oli nii võigas! Ja kõik kõndisid mööda, keegi ei sekkunud!" kirjeldas too. "Seda oli nii valus vaadata. Olen ka tunnistaja ning annan ütlusi uuesti kui vaja. Peaasi, et need -neid ei saa kutsuda inimesteks - saaksid karistada! Koera loobiti nagu jahukotti!"