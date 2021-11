Vahva teenistuskoer aitas paljastada röövpüügi

Lõhede kudeajal on kalavarude kaitseks püük enamikel lõhejõgedel keelatud. Ahinguga on aga kalapüük keelatud alati, sest selle riistapuuga ongi võimalik tabada vaid kudevaid kalu. Ka siis on tabamine keeruline ning röövpüüdjast jääb vette hulk raskelt vigastatud kalu, kes lähiajal ikkagi surevad.