Jahiload lõppenud: mis saab Euroopa teisest otsast Eestisse toodud koertest?

Saaremaal elav koerakasvataja Marge Kaju ütles, et möödunud nädalal nähti üht looma veel omapäi hulkumas, kuid pärast seda on valitsenud vaikus. Hiiumaa Jahimeeste Seltsi tegevjuht Anu Sarapuu kinnitas, et tema andmetel on olukord Põllumajandus- ja Toiduameti abiga kontrolli all ning osa koertest ka juba kodumaale tagasi viidud. "Kogu koosseisu enam kindlasti kohal pole. Jahimehed viibivad Eestis nii, kuidas puhkus võimaldab ja mõned koos koertega juba lahkunud," täpsustas ta. "Ma ei tea täpselt PTA protokolli sõnastust, aga tundub, et midagi katastroofilist selles olukorras pole."

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialisti Tiina Kuke sõnul on koerte heaolu transpordil tagatud. „Loomade veoks mõeldud puurid on ümber ehitatud koertele sobivaks ning ameti poolt üle vaadatud. Lisaks vaadati kõik koerad üle tegevusloaga loomaarsti poolt, et veenduda nende valmisolekus pikaks teekonnaks,“ selgitas Kukk. Amet tunnistas veovahendi loomadele sobivaks ja koerad on asunud koduteele.

Jahiturism on Eestis lubatud, kuid peab toimuma nõuetekohaselt. Selleks, et tulevikus vältida selliseid olukordi, kus jahikoerte transportimine ei toimu nõuetekohaselt, plaanib amet tõsta teadlikkust. „Kindlasti tuleb tõsta nii jahimeeste kui ka jahikoeri teistest riikidest transportivate isikute teadlikkust loomade heaolu- ja transpordinõuete kohta. Samuti tuleb teha rohkem koostööd liikmesriikidega, et tagada kontroll juba lähteriigis,“ kirjeldas Kukk ameti edasisi plaane.