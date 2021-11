8 levinud viga, mida kassiomanikud teevad: kuidas neist hoiduda?

1.Kodutöö tegemata jätmine

Isegi, kui sulle tundub, et oled läbi lugenud kõikvõimalikud artiklid, tuleks keskenduda sellele, et sinul ja tulevasel lemmikul oleks ideaalne klapp. Seepärast tasub nõu küsida ka erinevatest foorumitest, tunda huvi erinevate kassitõugude ja nende iseloomude vastu. Ka varjupaigast või hoiukodust kassi võttes ei tee paha esitada võimalikult palju küsimusi kiisu harjumuste kohta.

2.Kohusetundetus

Kõik teavad, et laste saamine on kohustus kogu eluks, kuid kassigi eluiga võib ületada 20 eluaastat. See tähendab, et pead oma lemmikule pühendama paarkümmend aastat oma elust ja temaga aeg-ajalt ka loomaarsti külastama. Viimane eeldab jällegi rahaliste vahendite olemasolu.

3.Steriliseerimata või kastreerimata jätmine

Sugutung võib kassi hulluks ajada, paaritumisperioodil muutuvad loomad agressiivseks ja karjuvad. Emase kassi steriliseerimine ennetab ka ohtu soovimatuid järglasi saada.

4.Liivakasti koristamata jätmine

Puhtus on kassidele äärmiselt tähtis ning ehkki liivakasti puhastamine võib tunduda lõputu ülesandena, on sellel tervise seisukohast oluline tähtsus - puhas liivakast aitab ennetada ka erinevaid haigusi. Vali alati lõhnatu allapanu, et vältida tundlike kehapiirkondade ärritust.

5.Liigne kiirustamine teiste loomadega tutvustamisel

Esmalt vajab kiisu siiski sisse elamiseks aega ning teda kohe teiste lemmikloomadega kokku viia pole hea mõte. Tutvust tuleks teha tasapisi, näiteks erinevaid esemeid ja mänguasju nuusutada lastes, hoides loomad seni eraldi ruumides. Et luua positiivseid seoseid, võib hästi käituvat ja sõbralikku kassi premeerida maiustega.

6.Signaalide ja kehakeele mitte taipamine

Esialgu võib muidugi tunduda, et kassi on keeruline mõista, kuid ajapikku harjume tema tujudest aru saama. Hea suhte võti on neid taibata ja selle järgi käituda, tajuda, kas kiisu on õnnelik, pahane või ärevil.