Kodutud kiisud saavad tänavalt tuppa sooja

"Siiani on paljud kiisud pikalt oma hoiukodu või kodu oodanud loomakliiniku puurides, mis maksab raha. Nüüd peaks see mure kaduma.

Meile jääb rohkem raha kätte, mille saamegi panna kassitoa alla ning eesmärk on ka siiski mõne vallaga hakata koostööd tegema. Paraku aga oleme me hetkel veel olukorras, kus me ei saa kiisusid kassituppa veel lasta, sest meil on osa sisustust puudu," selgitas MTÜ juhatuse liige Liivi Kassihhin.