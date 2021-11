Pärnumaal koduõues maha lastud koer suri perenaise käte vahel

Ta on juhtunust rääkinud ka naabritega, kes on samuti hirmul. Senine ainuke vihje on asjaolu, et samas kandis on nähtud ringi liikumas õhupüssidega noorukitekampa. Ka Terveksi loomakliinikus, kus Pambule röngenpilt tehti, öeldi, et tegemist oli tõenäoliselt võimsamat sorti õhupüssiga.