Koertekoloonias kasvanud Kiku: "Kes ütles, et pereliikmeid ei saa valida? Saab küll! Vali mind!"

Kiku on rõõmsameelne keskmist kasvu koer, kes on varjupaigas veetnud juba peaaegu poolteist aastat. Paraku on sellel armsal koeral mõningased käitumisprobleemid. Nimelt on Kikul selja taga karm elu. Ta on pärit koertekolooniast, mis tekkis, kui ühel vanainimesel läks loomapidamine üle käte. Kiku oli esimene, kes sellest kolooniast pääses, sest veel enne, kui koloonia avastati, pääses Kiku sealt põgenema. Niimoodi sattuski see vapper koer varjupaiga hoole alla. Seal tõi ta ilmale kuus kutsikat, kes praeguseks on kõik juba oma uutes kodudes.