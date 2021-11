Tarantel tagatoas või üksindusest ulguv kutsikas: mida peab loomaomanik silmas pidama kinnisvaratehinguid tehes?

Korterit üürides on selge, et loomaomanikel tuleb kindlasti korteriomanikult järele uurida, kas ja mis tingimustel on korterisse lubatud loom. Kinnisvaramaakler Jana Kivi kinnitab, et tegelikult ka korterit ostes või müües on oluline arvestada loomadega.

Korterit müües hoiata maaklerit ette

Kivi toob enda tööst välja juhtumi, mis tagantjärele meenutades pakub nalja, aga tol hetkel oli üsnagi õõvastav. Kui müüja andis võtmed kätte ja Kivi läks fotograafiga korterit pildistama, avastasid nad tagatoast tarantli. Kivi nihutas pisut toas asju, et pildi jaoks sättida ja järsku tuli lehestiku vahelt välja tarantel.

“Ma arvan, et mu kisa oli kuulda naabermaja viiendale korrusele!” räägib ta. Seega alati tasuks maaklerit ette hoiatada, kui korteris on loomad.

Uuri, millised loomapidamisreeglid kortermajas on

Ostjana tasuks kindlasti uurida, millised reeglid on kortermajas seoses loomapidamisega. Ta toob välja, et paljud kortermajad on vastu võtnud otsused, et majas ei tohi olla koeri. Põhjus on selles, et vahel inimesed võtavad koerad läbimõtlematult ning üksi jäetud looma haukumine ja ulgumine häirib naabreid.

Ta paneb inimestele südamele, et esimestel kutsikakuudel ei tasu looma palju üksinda jätta, sest ta tunneb end üksikuna ja kardab ning haukumise ja ulgumise komme võib jääda külge ka suure koera aastatesse. Ta mõistab selliseid reegleid, sest keegi ei tahaks naabrit, kelle koer terve tööpäeva haugub.

Pea silmas, kus saaks koeraga jalutamas käia

Korterit või maja ostes soovitab Kivi kindlasti mõelda sellele, millised on võimalused ümbruskonnas loomaga jalutamas käia, seda eriti koerte puhul. Vaata ümbruskond läbi, et jalutamiseks oleks head võimalused ning et koeraga ka kiiremat tiiru tehes ei peaks liiga kaugele minema