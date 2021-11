Füüsilised rünnakud või ettearvamatud haigused: eksootilist lemmikut ei saa soetada uisapäisa

Eksootiliste loomade pidamine on aina kasvav trend Euroopas kui ka Eestis. Need eriliselt armsa või kummalise välimusega metsloomad tõmbavad meie kõigi tähelepanu ja loomulikult paljudes tekitavad ka soovi selliseid loomi kodus pidada.

Kahjuks liiga sageli ei mõelda looma koju toomist põhjalikult läbi ega kaaluta mida see veel kaasa võib tuua. Selle armsa või kummalise välimuse taga on loom, kes on pärit teistsugusest keskkonnast, kelle eluviisid ei pruugi sobituda meie omaga, kes võib kaasa tuua meile või meie teistele loomadele ohtlikke või lihtsalt ebameeldivaid haiguseid, kes võib olla ohuks meie keskkonna säilimisele ja kelle liik võib olla oma kodumaal loodusest kadumas.