Teele jäetud karu surnukeha põhjustas mitu avariid

Eile kell 19.23 teatati, et Põltsamaa vallas Pikknurme külas Tallinn-Tartu maantee 140. kilomeetril on suur surnud loom, millele otsa sõidust juba kaks autot kergelt vigastusi saanud. Päästjad selgitasid, et tegemist oli ilmselt varasemas kokkupõrkes hukkunud karuga. Loom eemaldati teelt ja talle kutsuti järgi jahimehed. Avariilised autod aidati taas liikuma ning juhid said nendega koju sõita.