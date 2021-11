ILSE BLOGI | Kes ütles, et koerailm on koera ilm?

Need ajad on nüüd käes. Ilus sügis hellitas pikalt, aga see, mis järgnes, ei ole Ilsele kohe sugugi mokkamööda. Kindlasti on koeratõuge, kes naudivad sopas ja lumes rassimist, aga lühikarvaline taks nende hulka ilmselgelt ei kuulu. Kui just pole tegemist missioonile suunduva jahitaksiga. Meie eelmine taksik Tilde veetis oma pensionipõlve Lõuna-Hispaanias. Vaat see oli tema (ja ka minu) jaoks õige koht! Ta võis tundide kaupa murul või terrassil vedeleda ja päikesekiirtel end paitada lasta, kuni kõhualune pruuniks päevitus. Ilse ei tõsta Tallinnas enam paraku käppagi terrassile.

Kõige halvem kombo on varahommik ja vastik ilm. Siis on tegu, et taks pissiringi jaoks teki alt kätte saada. No kohe üldse ei taha! Eks ennast ajaks ka närvi, kui keegi su pimedas soojast magamistoast tuule ja vihma kätte peksaks, aga tegemata jätta seda ka ei saa. Enne tööle minekut võtab mu mees raske südamega selle tegevuse ette ja taks kükitab kähku esimese murulapikese peale ära, et siis teenitult tuppa teki alla tagasi pääseda ja südapäevani mõnusalt und lasta.

Ilse on õppinud nüüd kehakeeles näitama: kui number kaks on samuti tulekul, siis võib teha pisut pikema ringi, aga muidu käige ise jalutamas, kus tahate, mina ei pea sellistes avantüürides osalema! Üleüldse, radiaatorid on nüüd soojaks köetud ja asendavad suvisel ajal aknale paistnud päikest, seega on kõige mõnusam nende peal koogutada.

Kui see asi nii jätkub (ja loomulikult jätkub), tuleb välja otsida möödunud talvel soetatud kollane jope, mille selga saamine on võrreldav väikelapse kombinesooni toppimisega. Väikesest taksist käib jõud siiski kergemini üle kui väikesest jonnivast lapsest. Samas: metsa ju tahaks? Ilse tunnetab juba autos puuris reisides, kui autoaknast imbub sisse metsalõhna, see tekitab kohe hasarti.