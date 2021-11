Koerte massöör: "Ütlengi otse: koerte kehasid kasutatakse saavutuste nimel ära!"

Koerad on suured tervendajad - kellele see veel uudiseks on?! Lisaks sellele, et nad on meie kaaslased ja hingesõbrad, on nad tihti ka meie treeningkaaslased. Natuke kreenis on aga see, et tihti kasutatakse koerte kehasid ära. Ja nii otse ütlengi. Me kõik saame aru, et näitused, agilityd, krossijooksu võistlused jms on inimeste poolt loodud.

Need kõik on väga toredad ettevõtmised, kus koeraga parem koostöö ja side saavutada - ideaalsed kohad, kus koeraga lõbutseda. Jah, just lõbutseda. Teha seda kõike rõõmu pärast, mitte sellepärast, et ajada taga tõsist konkurentsi ja võite.

Vaid staatust, paberit või karikat taga ajades läheb su fookus rõõmult pingele ja sellest ei võida ei koer ega sina. Olen käinud paljudel erinevatel võistlustel kas ise võistlemas või niisama koha peal ja kurb on vaadata omanikke, kes on kohal vaid võitmise nimel, pannes tohutu pinge, ootused ja lootused nii endale kui koerale. Kui tulemust ei tule, ollakse eelkõige koera peale pahased. See on rumalus.

Kui tähtsaks sa selle võitmise asja oled teinud? Koer on sel hetkel just selline, nagu ta on ja sina sellises vormis, nagu sina oled. Loomulikult teete trenni, lähete võistlusele ja pühendute, annate endast parima. Liigsed ootused ja pinge võtavad ära kogu rõõmu ja lõbu Mis on see põhjus, miks sina koeraga võistled? Vaata enda sisse ja ole aus.

Mina ei võitnud kordagi krossijooksu võistlusi ja mitte sellepärast, et mu koer või mina oleksime olnud kehvad, vaid sellepärast, et me läksime lõbutsema. Vaatasime, mis saab, ei teinud seda ülearu tähtsaks, ei olnud pahane, et 5ndaks jäime. Meil oli lihtsalt lõbus koos olla koosolemise pärast. Nauding, mitte ootus olla parim. Ma juba olengi oma koerale parim. Mis mul teistest? Kui sa teeks asju vaid enda pärast, mitte imidži pärast, siis mille sa valiksid?x