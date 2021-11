Päästjate tööpäev: kits käis õunavargil, saarmas ronis auto alla

Eile kell 15.48 teatati päästjatele, et Türil Paide tänava eramaja hoovi on õunu nosima tulnud kits. Päästjate lähenedes hüppas kits üle heki ja jooksis metsa. Kuna õunaisu aga ilmselt väga suur oli, tuli kits ringiga samasse hoovi tagasi. Päästjad ajasid kitse, kes mööda aedu ja hekke hüples taga, samal ajal teda liiklusest eemale hoides, kuni loomake kinni õnnestus püüda ja linnast kaugemale metsa toimetada.

Kell 18.05 sai häirekeskus teate, et Keila linnas Ülejõe teel on saarmas auto vahel kinni. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et linna eksinud saarmas oli veoauto topeltrataste vahele roninud ning vabastasid ta sealt kella 18.19 paiku. Loom viga ei saanud ning päästjad toimetasid ta tagasi loodusesse.