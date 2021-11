Ilves Getter Tallinna loomaaed

Kuigi leidub neid, kes peavad puurielu looma suhtes ülekohtuseks, on tõsiasi see, et piisava hoolitsuse korral elavad loomaaia asukad tunduvalt kauem ja mõnusamalt kui nende liigikaaslased vabas looduses. Tallinna loomaaias naudivad pensionipõlve mitmed auväärses eas vanakesed.