Sõidukite ja metsloomade kokkupõrked löövad viimase kahe aasta rekordi

-Vali õige sõidukiirus. Kiirust ületades võib metslooma nähes olla pidurdamine paras katsumus ja lõppeda valusa kokkupõrkega

-Metsloomade eest hoiatavat liiklusmärki ei tohi ignoreerida, võta hoog maha ja ole valmis, et loom võib päriselt teele joosta

-Ohu korral ürita loomast võimalikult kaugelt mööduda või peatuda, ohustamata samal ajal kaasliiklejaid. Ole valmis äkkpidurduseks

-Kui loom on juba teel, siis võta kiirus maha või peatu ja lülita sisse ohutuled. Ära anna signaali, sest see võib looma ehmatada ning panna ootamatult käituma

-Kui näed metslooma pimedal ajal, lülita kaugtuled välja, sest need võivad looma edasi liikumise asemel paigale naelutada

-Loomad liiguvad tihti karjadena - näiteks üksikut metskitse või metssiga nähes võib eeldada, et ümbruskonnas on neid rohkemgi ning ühele teele jooksnud loomale võib järgneda veel teisi loomi

-Kui õnnetus on siiski juhtunud, peatu ja lülita sisse ohutuled. Kui on inimohvrid, helista hädaabinumbrile 112. Kui hukkunud või viga on saanud loom, helista maanteeinfo lühinumbril 1247.