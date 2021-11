Julmur lasi rebasele noole läbi selgroo, loom tuli hukata

Täna leidis ühingu vabatahtlik ehitusobjekti lähistelt rebase, kellel on vibunool kehast läbi lastud. Tegu ei paistanud olevat värskelt toime pandud teoga ning ilmselt oli rebane juba mõnda aega sel viisil ringi liikunud. Paraku on siiski tegu loomaga, keda inimene on teadlikult vigastanud ja kes jäeti ilma abita piinlema.