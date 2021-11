Jätame lehmadele sõrad ja kukkedele lokutid: maailmas toodetakse kosmeetikat, mis loomi ei kahjusta

Üha enam räägitakse täna ka hüdrolüüsitud kollageenist või kollageeni peptiididest. Lihtsalt öeldes on tegemist kollageeni fragmentidega. Kollageen hüdrolüüsitud kujul on väiksem ja bioaktiivsem ehk lihtsamini omastatav. Need samad fragmendid jõuavad vereringesse ja on võimelised uuesti moodustama terviklikke kollageeni molekule. Sellepärast tasub otsida pigem kosmeetikatooteid, mis sisaldavad hüdrolüüsitud kollageeni või kollageeni peptiide.

Kollageeni lisamine ilutoodetele on praegu väga populaarne. Poelettidelt leiab kollageeni alates kreemidest lõpetades toidulisandite ja söödava kollageeniga. Paraku ei ole kollageeni omastamine nii lihtne. Tänaseks on mitmed uuringud näidanud, et kollageeni molekul on liiga suur, et naha pindmisest kihist läbi tungida ja naha tervist tõsta. Ehk kollageenirikka kreemi määrimine näkku ei anna tingimata soovitud tulemust. Kollageen jääb lihtsalt naha pinnale ning tuleb järgmise pesuga nahalt maha.

Kollageen on valk, millel on inimese kehas väga oluline roll. Kollageen on üks naha peamisi koostisaineid, tagades elastsuse ja vähendades kortse. Mitmete uuringute kohaselt hakkab alates täisikka jõudmisest kollageeni tootmine langema igal aastal 1% võrra. Selle tulemusel muutub nahk hapramaks ja tekivad ka kortsud.

Hüaluroonhappe varjatud külg

Hüaluroonhape (HA) avastati 1930ndatel ning võeti väga kiirelt kasutusele meditsiinis. HA leidis kasutust kirurgias, liigeste ravimis protsessis ja ka haavade paranemises. Sajandivahetusel said populaarseks ka HA süstid, mis vähendasid kortsusid.

Ka hüaluroonhape on loomulik osa inimese nahast. Hüaluroonhape toimib nahas niiskusesidujana, mis muudab naha siledamaks ja säravamaks. HA suudab siduda 1000x oma kaalu jagu vett. HA molekuli eluiga on 2 päeva, pärast seda molekul lagundatakse. See tähendab, et HA varu inimese kehas kahaneb ja uueneb väga kiirelt. Sarnaselt kollageeniga langeb ka HA tootmine vananedes, mis muudab naha vastuvõtlikumaks vigastustele ja kuivamisele.

Traditsiooniliselt on HA-d toodetud kukkede lokutitest, kuid tänaseks on suurem osa tootmisest ümber kolinud laborisse. HA-d sünteesitakse laboris streptokokk bakterite fermentatsiooni abil. Kumbki meetod ei ole siiski läbinisti ohutu. Saadud HA võib kõrvalproduktina sisaldada toksiine, mis võivad lausa tervist kahjustada.

Ka HA pole ideaalne lahendus vananemise vastu. HA molekul on küll väiksem kui kollageen, kuid siiski liiga suur, et naha süvakihtidesse jõuda. See võib anda tulemuse, kus niiskustase tõuseb ainult näiliselt naha pealmises kihis, kuid naha üldine tervis tegelikult ei parane. Kvaliteetsed HA kreemid ja seerumid sisaldavad mitmeid abiaineid, mis aitavad HA-l paremini imenduda ja niisutada nahka sügavuti.

Samuti on oluline teada, et vale kasutusega võib HA ka nahka kahjustada. HA peamine eesmärk on niiskust siduda, kuid vale kasutamine võib viia tulemuseni, kus HA tõmbab nahast hoopis niiskust välja. Sellepärast on oluline jälgida, et HA kantakse näole koos kreemiga või kui kasutad HA seerumit, siis võiks pärast nägu ka kreemitada. Kunagi ei tasu kanda nahale ainult puhast HA seerumit.

Hirmkallis skvaleen luksuskosmeetikas