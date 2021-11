VIDEO | Lühemaks viilitud nokk ja surnud jalg ei takistanud kuldnoka teed vabadusse

Eesti Metsloomaühing sai hiljuti väljakutse Põhja-Tallinnasse, kus leiti katkise jalaga lind. Vabatahtliku kohale jõudes selgus, et tegemist oli kuldnokaga. Katkine haav oli aga linnu juures kõige väiksem mure. Lind oli mitu päeva rippunud metsviinapuu väätides ja kinni oli ta sinna jäänud aga just tänu vanale vigastusele, ehk siis juba ammu aega tagasi murtud jalale. Lisaks selgus, et linnu nokk oli samuti katki, sest pool ülemisest nokast oli murdunud.

Kuna kuldnokkade ränne oli just käimas, tuli tegutseda kiiresti. Soojad ilmad hakkasid läbi saama ning polnud aega raisata. Esmapilgul näis olukord lootusetu. Katkine jalg ja murtud nokk segavad üldjoontes linde nii liikumas kui söömas ja selliste vigastustega on nende elupäevad loetud. Samas pakatas see konkreetne kuldnokk elujõust, mistõttu kohe kõige fataalsemat otsust tegema ei kiputud.

Teada on, et noore linnu nokka saab viilida nagu looma küüsi, seega otsustati loomaarsti abiga nokk lühemaks lõigata ning vaadata, kuidas lind edasi käitub. Kasvueas linnu nokk peaks lisaks kõigele muule ka edasi kasvama. Tegutseti "üks asi korraga" režiimil ning jalga koheselt linnult ära ei võetud, sest see teda ennast otseselt ei seganud ja oli tarvis jälgida, kuidas ta surnud jalaga käitub. Lihastes nekroosi polnud ja rippuv jalg teda ennast ei seganud.