Äraaetud hobused müüakse ju maha? PTA pani omanikult võõrandatud ratsud naeruväärse hinna eest enampakkumisele

Delfi Lemmiklooma poole pöördus murelik lugeja, kelle hinnangul ei saa sellise hinnaga müüdavatele hobustele kuidagi tulevikus heaolu tagada, sest pole teada, millise peremehe kätte nad järgmisena satuvad. Samuti peab ta ebaeetiliseks Eesti Loomakaitse Seltsi sotsiaalmeediapostituses esitatud palvet nende jaoks annetada.

Oma rahulolematust avaldas ka Päite loomapark: "Hobused võeti omanikelt ära ja anti vabatahtlikele, kus nad saavad ravi (seal hulgas taastusravi). Hobuseid müüakse praegu enampakkumisel. Kuna äravõetud hobused on naeruväärse alghinnaga 100 eurot, ei saa keegi tagada, et nad satuvad headesse kätesse. Kas neid ostab 100 euro eest mõni "hobusesõber" või lihunik, me ei tea. Või järjekordne talunik, kes ostab neid, paneb ketti külge ja unustab," viitab Päite loomapark, kes sooviks piisavate annetuste laekumisel ise hobustele turvalist peavarju pakkuda.

Eesti Loomakaitse Selts toonitab, et ei küsinud annetusi mitte konkreetsetele hobustele, vaid oma tegevusele üldisemalt. "MTÜ-l ei ole õigust loomi võõrandada, ainult kui omanik ise meile loomad loovutab. Kuna loomad olid väga halvas olukorras, siis tuli

kohale saata Põllumajandus- ja Toiduamet, kellel on õigus loomad võõrandada. Vajadusel saame vaid tagantjärele kontrollida, kui tekib kahtlus, et loomad ei ole heades kätes. Hetkel saab seda teha ainult PTA, kes oksjonit korraldab," lausub seltsi kommunikatsioonijuht Agnes Blank.