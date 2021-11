Elus uksekell Murka: “Ma olen piisavalt elutark, et teha vahet närimiskondil ja sinu kingadel. Sest ma olen täiskasvanud koer!”

Nüüdseks on Murka Varjupaikade MTÜ hoole all veetnud juba üle kahe aasta ning varjupaigaeluga harjunud. Sellegipoolest igatseb ta väga oma inimest ja kodusoojust. Eakas Murka on tõeliselt hea valvur ning võib asendada uksekella. Ta haugub ja üritab võõrastele jätta kurja koera muljet. Tegelikkuses on ta aga väga suure südamega armas koer.

Murkal on oma lemmikmänguasi, mis on talle väga väärtuslik - ta võtab selle alati endaga kaasa ning kuudis peab see tal kindlasti kaisus olema. Murkaga on mõnus jalutada - ta on ääretult rahulik ning ei tiri rihmas; teda võib usaldada ka algajale jalutajale. Ta on õnnelik, kui leiab lõpuks oma inimese, kellele jäägitult pühenduda ja keda tingimusteta armastada.