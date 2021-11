Jõulukinke ostes pea meeles ka neljajalgseid

Iga päev lisandub üks uus toode või teenus, mis on annetatud erinevate Eesti ettevõtete poolt. Jõulurõõmu saab pakkuda praktilise kingitusega ka enda lemmikloomale. Esmakordselt oksjonil osalev ettevõtte ECHO tribe pakub toitumiskonsultatsiooni ülekaalulise kassi või koera omanikule. "Väga armas on teha kingitus lisaks pereliikmetele ka enda neljakäpalisele. Tervislik toitumine on ju tugeva tervise nurgakivi," sõnas turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank. Oksjonilt võib leida ka väga praktilisi kingitusi nagu Pop Optika silmakontroll ja kinkekaart, Koolibri jõuluraamatud, Hullud Matid uksematt ning Good Vibrations meeste bokserid.