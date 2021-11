Vibujahiklubi noolega lastud rebasest: "Tegemist on julma ja rumala teoga!"

Ajakirjanduse kaudu jõudis meieni šokeeriv info, et Eesti Metsloomaühingu vabatahtliku poolt on 15. novembril leitud noolega rebane. Täpsema info saamiseks pöördusime Eesti Metsaloomaühingu poole.

Ühingult saadud foto põhjal noolest saame kinnitada, et tegemist ei ole jahinoolega, vaid lustilaskmiseks või hobispordiks kasutatava puunoolega traditsiooniliste vibudega laskmisel.

Eestis kehtestatud nõuded (vibu miinimumtugevus ja suurt täpsust nõudev laskekatse) välistavad Eestis traditsiooniliste vibudega jahipidamise. Jahinooltele, mis on valmistatud tehismaterjalist, peab olema kirjutatud jahitunnistuse number, mis võimaldab peale lasku alati kindlaks teha laskja isiku. Jahitunnistuse number peab olema kantud ka jahiks kasutatavale vibule ning jahimehel peab olema sooritatud vibujahi laskekatse, kehtivusega 2 aastat. Jahipidamiseks kasutatakse ainult lõikurotsi, mis tagavad uluki kiire ja valutu surma ning treeningotstega jahipidamine on keelatud.

Antud juhul ei ole kindlasti tegemist jahipidamisega ega vibuspordiga, vaid väga rumala, hoolimatu ja julma teoga. Soovime kinnitada, et selliselt käituvatel inimestel ei ole kohta vibusportlaste ega jahimeeste seas. Juhtunu on kahetsusväärne ja me mõistame sellise käitumise hukka.