Porised käpajäljed ja märja koera lõhn: kuidas vältida ebameeldivusi sopasel ajal?

1.Kui tihti tuleks koera pesta?

Mitte kõik koerad ei naudi vannitamist, paraku osutub see teinekord vältimatuks. Kui koer ei ole end väga hullusti poriseks teinud või rooja sees püherdanud, tuleks tema liigsest pesemisest pigem hoiduda. Regulaarne pesemine ei ole vajalik, sest koera karvkate on normaalsetes tingimustes isepuhastuv, pealegi on tema nahk tundlik ning liigse vannitamisega võib maha pesta ka parasiiditõrje ravimid. Tails.com peab mõistlikuks sageduseks pesta koera kord kuus.

2.Venitada pole mõtet

Kui on selge, et koer on end poriloigus või kakahunnikus korralikult ära määrinud, pole mõtet pesemist edasi lükata - vastasel juhul imbub mustus rohkem nii karvkattesse kui naha sisse. Sellisel juhul tuleb loom puhtaks pesta esimesel võimalusel.

3.Kasuta õiget šampooni

Inimestele mõeldud pesuvahendid ei ole koerte jaoks! Need kahjustavad nahka ja halvavad ka tundlikku haistmismeelt. Kauplustes on piisavalt saada taskukohase hinnaga spetsiaalseid koerte šampoone. Selle puudumisel ajab asja ära näpuotsatäis beebišampooni, mis on looma jaoks ohutum. Kaubandusturul liigub ka koerte jaoks loodud kuivšampoone, mis ennetavad spetsiifilise märja koera lõhna tekkimist.

4.Planeeri jalutuskäigu marsruuti

Kui koeral on kalduvus pidevalt sopaloikudesse joosta või neis lausa püherdada, tundub arukam otsida jalutuskäiguks kohti, kus need võimalused on minimeeritud.

5.Kaitse käppasid

Kui temperatuurid langevad, tuleb kaitsta koera käpapadjandeid lume või libedusetõrjeks kasutatava liiva ja kruusa eest. Regulaarne käpahooldus niiske lapi ja leige veega parandab nii enesetunnet kui hoiab ära porised käpajäljed põrandal. Kontrollige käpapadjandeid pidevalt, sest mustus, kivid, okkad ja oksaraod võivad nende vahele kinni jääda.

6.Õige toitumine

Karva heaolu seisukohalt on oluline tasakaalustatud toitumine: koer peab saama piisavalt valke, et tema karvkate läigiks.