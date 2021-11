Soovimatud üürilised sinu kodus: enda teadmata võid jagada eluaset koguni 12 putukaliigiga!

Teadlased uurisid 50 Põhja-Carolina majapidamist ja nende ümbrust ning leidsid, et inimese teadmata võib end sisse seadnud olla lausa kuni 211 erinevate lülijalgsete isendit. Looduse mitmekesisuse üle võib ühelt poolt rõõmustada, kuid need samad putukad on sageli ka haiguste kandjateks või allergiate põhjustajateks.