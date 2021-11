Seltsiv või agressiivne? Teadlased panid kasside iseloomujooned tõugude järgi paika

"Võrreldes koertega teatakse kasside käitumisest ja isiksusest vähem ning sellega seotud probleemide ja riskitegurite väljaselgitamiseks on vajalik," ütles veterinaarteadlane Salla Mikkola Helsingi ülikoolist.

Uuring viidi läbi 138 küsimusega küsitluse kaudu, mis postitati loomade heaolu veebisaidile Petsofi ja mille täitsid kasside omanikud. Põhjus on selles, et kassid võivad laborikeskkonnas käituda väga erinevalt kui kodus, mistõttu nende katsetes jälgimine võib anda ebatäpseid tulemusi.

Ankeedi täitjatel paluti sisestada muuhulgas oma kassi sugu, vanus, tõug, karvkatte värv ja põhitegevus. Inimestel paluti küsimustik täita ka teist korda pärast teatud aja möödumist. See võimaldas teadlastel hinnata aruannete täpsust, võrreldes kahte uuringut. Lõplik valim koosnes 4316-st kassist.

Nende põhjal suutsid teadlased kitsendada kassi tunnuseid viiele isiksuseomadusele ja kahele käitumisjoonele: aktiivsus/mängulisus , kartlikkus/agressiivsus, seltsivus inimeste suhtes ja seltsivus teiste kasside suhtes puhtusepidamin,), ülehoolitsemin. Ilmselt pole üllatav, et tulemused näitasid ka seda, et erinevad tõud kalduvad erinevate isiksuseomaduste poole.

Kõige kartlikumaks tõuks osutus Vene sinine ja kõige julgemaks Abessiinia kass. Helsingi ülikooli teadlane Hannes Lohi tõi välja, et Bengaali tõugu kassid on kõige aktiivsemad ning Pärsia kassid kõige rahumeelsemad. Ettevaatlik tasuks olla aga Türgi vanidega, kes on loomult kõige agressiivsemad ega kipu inimestega seltsima.