ILSE BLOGI | Palju õnne sünnipäevaks! Skorpiontaks näris pidupäeva puhul pardil silmad peast

Järgnevasse palun suhtuda nii huumori kui reservatsiooniga, sest ma tõesti pole isegi mitte harrastusastroloog, ei oma kodus pendlit, ei keeruta taldrikut ega joo ka MMSi, pigem on horoskoopidega suhe selline, et libistad silmad üle ja unustad otsemaid. Aga tütrega on läinud tõepoolest nii, et isegi, kui ühtki Skorpioni horoskoopi poleks ajaloos varem kirjutatud, siis tuleks seda teha tema pealt - kui tönn tema sarkastiliste väljaütlemiste peale taas kurku tõuseb, kordan endale: "ise tahtsin, ise tegin, ise nutan." Ja siis me võtsime majja teise Skorpioni.

Ma vist olen varem kirjutanud, et kui see taksi-kinnisidee mind täie selgusega möödunud talvel tabas, keerles esmalt peas mõte mustast poisist nimega Wolfgang. Musti poisse (ega ka tüdrukuid) tol hetkel aga saadaval polnud, oodata ma väga ei mallanud, sest tegu oli sünnipäevakingiga iseendale ja tagantjärele on mul hea meel, et tuli hoopis pruun tüdruk.

Intriigi lisas see, et taksikutsikas oli sündinud samal päeval meie oma tütrega, lihtsalt 15-aastase vanusevahega. Agnetha (koduse nimega Natu) oli end siiani pidanud rohkem kassiinimeseks ja koertega mitte väga lähedalt suhestunud, aga ju siis hingesugulus ja vandeseltslus teevad oma töö, nii et enamiku ajast veedab see koer nüüd tema süles, teda musitatakse ja kallistatakse lakkamatult.

Lojaalsus on mõlemapoolne: Agnetha on Ilse jaoks omainimene (mina, abikaasa Tom ja Agnetha poiss-sõber Ralph ka), ülejäänutega ei tule sedasorti intiimsused kõne alla. Ja seegi on kaht Skorpionitüdrukut ühendav joon: seltskonda tuleb hoolikalt valida. Eriti must on stsenaarium siis, kui keegi neile kasvõi kogemata ülekohut teeb. Seda ei andestata elu lõpuni. Võibolla ütleks ka Ilse inimestele dr House`i stiilis halvasti, kui vaid sõnavara lubaks? Igal juhul selge on see, et mingit võõrastega lipitsemist ja meeleheaks sabaliputamist ei toimu ega ilmselt hakkagi toimuma.