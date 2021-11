Peremees läks tööle, aga mina? Pandeemia ajal lähedusega harjunud koertele kirjutatakse järjest välja depressiooniravimeid

Eestinen.fi kirjutab Ilta-Sanomatele viidates, et on selliseid koeri, kes on võetud peresse koroona ajal, aga on ka selliseid, kes on olnud peres kauem. Neil on tekkinud lahkuminekust tingitud depressioon. "Selliseid koeri on praegu palju rohkem kui veel paar aastat tagasi", rääkis loomaarst Tanja Hakkarainen.

Kui omanik jätab koera järsku terveks tööpäevaks üksi, siis tõlgendab koer seda karjaloomana nii, et ta on karja poolt hüljatud. Vaevused võivad olla erinevad. Kõige tavalisem on see, et koer ulub ja haugub. Koer võib teha häda tuppa või lõhkuda sisustust. Kõige halvematel juhtudel võib olla välisuks ära rikutud, kui koer üritab omanikule järele minna.

Loomadele veterinaaari poolt määratud rohud kujutavad endast ärevus- ja depressiooniravimeid või rahusteid. Need on enamasti samad, mida ka inimestele välja kirjutatakse, kuna koertele mõeldud ravimeid on vähe.

Ravimite abil saadakse olukord kontrolli alla, mistõttu ärevus ei suurene. Need pole sellised olukorrad, et koer otsustab tavapärasest erineval moel käituda, vaid neil tekib samalaadne aju haigestumine nagu inimestel. Koertel on lahkuminekust tekkinud stressist väljatulek individuaalne. Võib minna nädal, või ka mitmeid aastaid. Koer, kes on varem õppinud olema üksi, suudab seda ka uuesti. Kui aga ärevus on tekkinud kutsika-eas, võib väljatulek olla raskem.

