VIDEOINTERVJUU | Koroonaperiood kassikohvikus: elatakse päev korraga

"Koroonapass muidugi tekitab vastakaid tundeid. Ühelt poolt on töötajatel ja külalistel julgem kohvikus istuda, kui kõik on ümberringi vaktsineeritud ja teistest hoolivad. Usun, et vaktsineeritud inimestele haigus niisama kohvikus käimisega ka kõrvallauast külge ei hakka. Seda enam, et köha-nohu ja kehva enesetunde korral ikka laudade broneeringud tühistatakse ja külaskäik lükatakse edasi," räägib kassikohviku perenaine Helen Jõudna. "Teiselt poolt jätab mulle endale väga paha tunde, kui pean kellegi ukselt tagasi saatma, kui inimesel koroonatõend puudub. Kujutage ise ette, kui lapselapsel on sünnipäev, pere istub juba lauas ja kohvikusse saabuv vanaisa on vaktsineerimata ega saa peost osa võtta."