Rõõmsameelne Raada: “Ma olen seeniorkoer, aga teen enda krapsakusega silmad ette nii mõnelegi noorele koerale!”

Raada on rõõmsameelne ja sõbralik 13-aastane koer, kes ootab väga just seda päris oma armastavat inimest. Olenemata oma kõrgest vanusest teeb Raada enda krapsakusega silmad ette nii mõnelegi endast nooremale koerale - temaga jalutama minnes võib peaaegu nagu trenniks ette valmistuda, sest tema tillukestes käppades on tohutult palju kiirust.